Казахстанский теннисист Александр Бублик выиграл у француза Артура Риндеркнеша в четвертьфинале турнира в Женеве (Швейцария).

Встреча продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:2.

Риндеркнеш сделал 16 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Бублик подал навылет восемь раз, сделал три двойные ошибки, а также сумел реализовать три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Женеве Бублик предстоит сыграть против Лернера Тьена из США.