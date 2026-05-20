Американский теннисист Ленер Тьен, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, одержал победу над греческим соперником Стефаносом Циципасом, который находится на 80-й строчке рейтинга, во втором круге турнира АТР-250 в Женеве.

Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) в пользу Тьена.

Циципас выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх попыток. В свою очередь, Тьен подал навылет восемь раз, допустил четыре двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из семи возможных.

В следующем раунде турнира в Женеве Тьен встретится с победителем матча между Стэном Вавринкой и Алексом Михельсеном.