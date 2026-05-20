Семнадцатая ракетка мира Каспер Рууд одержал победу в матче 1/8 финала турнира ATP-250 в Женеве.

Каспер Рууд globallookpress.com

Норвежец в двух сетах обыграл Рафаэля Коллиньона из Бельгии со счетом 7:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. За время матча Рууд выполнил две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из семи. Рафаэль Коллиньон сделал в игре три эйса, допустил три двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх.

В следующем раунде Рууд сыграет с Алексеем Попыриным из Австралии .