В матче второго круга турнира категории АТР-500 Феликс Оже-Альяссим, занимающий пятое место в мировом рейтинге, потерпел поражение от американца Александра Ковачевича, который находится на 94-й строчке. В результате канадец не смог продолжить борьбу за выход в четвертьфинал.

Игра продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 4:6 в пользу Ковачевича.

За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Его соперник, в свою очередь, подал навылет дважды, совершил две двойные ошибки и успешно реализовал три брейк-пойнта.

Следующим соперником Ковачевича станет победитель встречи между Камило Уго Карабельи и Фрэнсисом Тиафо.