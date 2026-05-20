15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Во втором круге соревнований он уступил французу Уго Умберу (34-й в рейтинге) со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

В ее рамках Хачанов четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех заработанных. На счету Умбера семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В четвертьфинале соревнований в Гамбурге Уго Умбер сыграет с представителем Перу Игнасио Бусе (57-й в рейтинге), который во втором круге обыграл чеха Якуба Меншика.