Американский теннисист Тейлор Фриц, занимающий восьмую строчку мирового рейтинга, потерпел поражение от австралийца Алексея Попырина, который находится на 61-м месте в мировом рейтинге, во втором круге турнира АТР-250 в Женеве.

Тейлор Фриц globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 4:6, 4:6.

Фриц в ходе игры выполнил семь эйсов, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Попырин совершил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и успешно реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных.

В следующем раунде Попырин встретится с победителем матча между Рафаэлем Коллиньоном и Каспером Руудом.