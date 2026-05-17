Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 81-е место в мировом рейтинге, потерпела поражение в финале квалификации турнира «пятисотника» в Страсбурге. Ее соперницей была Дарья Касаткина, представляющая Австралию.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Матч длился 1 час 19 минут и завершился со счётом 4:6, 2:6 в пользу Касаткиной.

В ходе игры Захарова не смогла выполнить ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи своих попыток. Касаткина, в свою очередь, также не подала навылет, допустила две двойные ошибки и успешно реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.