В Риме завершился турнир WTA-1000, где в парном разряде победили российские спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

В финале россиянки уверенно обыграли команду из Испании и США, составленную из Кристины Букши и Николь Меликар-Мартинес. Счет матча — 6:3, 6:3 в пользу наших теннисисток.

Игра длилась 1 час 10 минут. В ходе матча Андреева и Шнайдер совершили один эйс, допустили три двойных ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из тринадцати попыток. Букша и Меликар-Мартинес не подали ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и смогли реализовать лишь один брейк-пойнт из трех.