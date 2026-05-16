Девятая ракетка мира Даниил Медведев потерпел поражение в полуфинальном матче турнира ATP-1000 в Риме.

Россиянин в трех сетах уступил первому номеру рейтинга Яннику Синнеру из Италии со счетом 1:6, 7:5, 4:6.

Матч Медведева и Синнера должен был завершиться в пятницу, 15 мая, но был перенесен из-за дождя. Встреча в общей сложности прошла 2 часа 34 минуты. В её рамках Медведев четыре раза подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Синнера семь эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Синнер в решающем матче «Мастерса» сыграет против норвежца Каспера Рууда