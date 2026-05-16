Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла у американки Кори Гауфф в финале турнира в Риме (Италия).

Соперницы находились на корте 2 часа 48 минут и завершили встречу со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2 в пользу 32-летней украинки.

Свитолина два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Гауфф один эйс, семь двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 17 заработанных.

Таким образом, десятая ракетка мира Свитолина выиграла 20-й турнир в карьере и второй в текущем сезоне.