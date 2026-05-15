Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в финал турнира WTA в Риме. В полуфинальном поединке украинка в трёх сетах переиграла представительницу Польши Игу Свёнтек — 6:4, 2:6, 6:2.

После матча Свитолина призналась, что этот успех имеет для неё особое значение.

«Это невероятно… Ощущения просто нереальные — спустя столько лет снова выйти в финал. И сделать это именно таким образом особенно приятно», — сказала теннисистка в интервью после встречи.

В финале соревнований в Риме Свитолина сыграет против американки Кори Гауфф. Турнир завершится 16 мая.