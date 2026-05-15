Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу своей тактики на полуфинальный матч «Мастерса» в Риме, где ему предстоит сыграть с итальянцем Янником Синнером.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Очень просто: играть так, как это делал Мартин Ландалус-Лакамбра в первом сете, идти с максимумом силы и каждый мяч забивать по линии. Это шутка, но в каком-то смысле если хочешь обыграть Янника, то должен показывать свой лучший теннис.

Это теннис, это спорт. Всё возможно. Он уступает гораздо меньше, чем побеждает, но, как сказал мой друг Андрей Рублёв, в какой-то момент он должен проиграть. Когда выйду на корт, постараюсь заставить его проиграть следующий матч», — цитирует Медведева Punto de Break.