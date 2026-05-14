Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о поражении от итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Риме (Италия).

«Понятное дело, что было непросто. Чтобы играть против него, нужно, конечно, концентрацию колоссальную, 100-процентную концентрацию, чтобы этот уровень поддерживать беспрерывно. Вот и всё.

Да, я неплохо играл, но просто, как я и сказал, чтобы играть на таком уровне, нужна прямо колоссальная концентрация на протяжении очень долгого времени. До 4:2 в первом сете была, по сути, равная игра, где у него был брейк-пойнт, он отыграл нереальный розыгрыш, попав в линию. Вообще ничего не скажешь, просто классный розыгрыш! И потом у меня был брейк-пойнт, где я отыграл нереально классный розыгрыш, где я также супер ударил всё, но попал в маленький аут и из-за этого не брейканул.

И как-то вот после этого розыгрыша я чуть-чуть морально подопустился, то есть концентрация чуть подупала. И всё, просто за секунду из 4:2 в 6:2. И разница в том, что у него концентрация чуть-чуть упала, когда уже счёт был 6:2, 4:1 в его пользу. Где-то он мог какие-то начать делать ошибки. А до этого момента, чтобы он ошибся, нужно либо его заставить, поддавить где-то самому, ещё как-то, либо виннер забить. Вот и вся разница», — заявил Рублёв в видео на YouTube-канале Больше!.

В полуфинале римского «Мастерса» Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевем и Мартином Ландалусом из Испании.