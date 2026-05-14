Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над испанцем Мартином Ландалусом в 1/4 финала «Мастерса» в Риме.

«Думаю, последние два матча я провёл великолепно. Первый сет сегодня, конечно, мог бы сыграть лучше, потому что я проиграл его со счётом 1:6. В то же время не думаю, что я мог там что-то существенно изменить. А третий сет был действительно на очень высоком уровне. Особенно в конце.

Мне показалось, что мне немного не повезло, и я мог бы быть более решительным, чтобы забрать победу раньше. Но мне нравится, как я играл. С нетерпением жду продолжения», — сказал Медведев в интервью на корте.

После этого матча россиянин пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет против первой ракетки мира Янника Синнера.