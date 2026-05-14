Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» и четвертая ракетка мира американка Кори Гауфф стала финалисткой грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

В полуфинале Гауфф одержала победу над 27-й ракеткой мира из Румынии Сораной Кырстей со счетом 6:4, 6:3. Матч длился 1 час и 18 минут.

Гауфф не допустила ни одной подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и успешно реализовала пять из шести заработанных брейк-пойнтов. Кырстя выполнила три эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

В финале Гауфф встретится с победительницей матча между Игой Свентек (Польша) и Элиной Свитолиной (Украина).