Польская теннисистка Ига Свёнтек осталась очень довольна игрой в четвертьфинале «Мастерса» в Риме против американки Джессики Пегулы.

«Конечно, то, что мы с командой сделали за последние недели, очень помогло. Чувствую уверенность в ударах. Этим пользовалась с самого начала матча и оказывала на Джессику давление. Очень довольна тем, как сыграла.

К полуфиналу готовиться так же, как и раньше, — к любому матчу. Может, сегодняшний немного посмотрю, но большая часть информации мне придёт от тренера, поэтому буду готовиться», — сказала третья ракетка мира в интервью сразу после матча.

Свёнтек обыграла Пегулу в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. В полуфинале она сыграет с Элиной Свитолиной или Еленой Рыбакиной, которые выйдут на корт чуть позже.