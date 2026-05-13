Норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о победе над россиянином Кареном Хачановым в четвертьфинале турнира в Риме (Италия).

Каспер Рууд globallookpress.com

«Ранее я здесь дважды проигрывал Новаку, ещё один раз — Хольгеру Руне.  Надеюсь, четвёртый раз окажется счастливым, а не третий.  Если оглянуться назад, то в последнем матче против Хольгера у меня были шансы.  Я выиграл первый сет и, кажется, вёл с брейком.  Но он действительно прибавил и сумел вернуться в той встрече.

К сожалению, никто из них не станет моим следующим соперником, хотя оба великолепные игроки и против них приятно играть.  Мы знаем, что Хольгер скоро должен вернуться.  Хочу пожелать ему скорейшего восстановления.  Надеюсь, он вскоре снова будет в туре.  Ну а Новак — это Новак.

Так что завтра я не сыграю ни с одним из них, но, кто бы ни был по другую сторону корта, я готовлюсь к очень тяжёлому матчу», — отметил Рууд в интервью на корте.

В полуфинале Рууд сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания) — Лучиано Дардери (Италия).