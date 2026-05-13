Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от четвертьфинального матча «Мастерса» в Риме против первой ракетки мира Янника Синнера.

По словам Рублёва, итальянский соперник заметно прибавил и практически перестал допускать ошибки, хотя ещё год назад их в его игре было больше.

«Посмотрим, играть против Синнера будет интересно. Особенно для меня важно перед "Ролан Гаррос" понять, что у меня получится против него», — приводит слова Рублёва «БОЛЬШЕ!».

Напомним, Синнер выиграл четыре из пяти последних очных встреч с российским теннисистом. Матч между россиянином и итальянцем состоится 14 мая, начало — в 14:00 мск.