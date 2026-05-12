Российский теннисист Андрей Рублев (14-я ракетка мира) высказался о своей победе над грузином Николозом Басилашвили в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия).

«Насколько тяжело было перевернуть ход матча? Да, это было непросто, совсем непросто. Было очень тяжело. Нико играл невероятно на протяжении двух сетов. Так что я рад, что смог остаться в игре, продолжать бороться. И в итоге мне удалось всё перевернуть.

Как удаётся проходить через тяжёлые моменты в матче против человека, который бьёт по мячу мощно? Думаю, просто продолжать бороться, и всё. Бороться, сохранять концентрацию, сражаться за каждый мяч. Потому что то, как он иногда пробивает, требует огромных усилий, невозможно постоянно бить с такой мощью.

Он на протяжении полутора сетов бил практически из любых позиций, неважно, хорошая это позиция или плохая. Так что было очевидно, что в какой-то момент хотя бы немного ошибок появится. И я просто старался бороться, оставаться в игре и ждать момента, когда он даст немного возможностей или чуть сбавит темп, чтобы попытаться этим воспользоваться. И в итоге, шаг за шагом, мне удалось перевернуть матч», — сказал Рублев в интервью на корте.

В четвертьфинале «Мастерса» в Риме россиянин сыграет против итальянского теннисиста Янника Синнера (1-я ракетка мира).