Бывший теннисист Андрей Ольховский оценил результаты россиянина Андрея Рублева.

«Андрей в Барселоне сыграл хорошо, в Мадриде — не очень. Сам Рублев говорит о том, что по тренировкам ему все нравится. Форма Андрея позволяет побеждать самых сильных соперников.

Думаю, хорошее самочувствие на тренировках выльется в успех на игру в матчах. Победы над непростыми соперниками должны придавать уверенность», — цитирует Ольховского «СЭ».

Ранее Рублев со счетом 6:4, 6:4 одолел испанца Алехандро Давидовича-Фокину в третьем круге турнира в Риме.

В четвертом раунде соревнований в итальянской столице россиянин встретится с грузином Николозом Басилашвили.