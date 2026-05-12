Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над испанцем Пабло Льямасом Руисом, которую уроженец Москвы одержал в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Даниил Медведев globallookpress.com

Медведев заявил, что провел интересный матч и рад успешному результату.

«В целом мне понравилось, как я играл, потому что это был мой первый матч здесь. Также я доволен, как смог поднять свой уровень, а затем находить удачные удары — иногда выигрышные, иногда укороченные, иногда с хорошим забегом. А он играл просто невероятно. Мне показалось, что нам обоим везло в некоторых моментах, а в некоторых — не везло.

Думаю, это был очень-очень интересный матч. Мне понравилось играть, и думаю, что смотреть со стороны было тоже весело», — цитирует Медведева «Чемпионат».