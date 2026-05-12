Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 15-е место в мировом рейтинге, одержал победу над хорватом Дино Прижимичем (79-я ракетка) в четвертом круге турнира «Мастерс» в Риме.

Благодаря этому успеху Хачанов вышел в четвертьфинал соревнований. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 6:1, 7:6 (7:2) в пользу российского спортсмена.

Хачанов продемонстрировал отличную игру: он выполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и успешно реализовал четыре из семи заработанных брейк-пойнтов. Прижимич, в свою очередь, сделал один эйс, ошибся дважды при подаче и смог реализовать лишь один брейк-пойнт из девяти попыток.

В следующем раунде Хачанов встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который занимает 25-е место в рейтинге ATP. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.