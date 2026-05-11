Украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 10-е место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме.

В матче 1/8 финала она обыграла чешскую спортсменку Николу Бартунькову, которая находится на 20-й строчке мирового рейтинга. Встреча длилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Свитолиной.

За время игры украинка выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из одиннадцати брейк-пойнтов. Бартунькова не смогла подать навылет, совершила восемь двойных ошибок и использовала четыре из семи заработанных брейк-пойнтов.

В следующем раунде Свитолина встретится с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Еленой Рыбакиной.