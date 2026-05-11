Итальянский теннисист Янник Синнер, четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, успешно преодолел третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме, уверенно выйдя в 1/8 финала.

В своём матче Синнер одержал уверенную победу над 60-й ракеткой мира из Австралии Алексеем Попыриным со счетом 6:2, 6:0. Встреча продолжалась всего 1 час и 7 минут.

Янник продемонстрировал отличную игру, выполнив пять эйсов, допустив одну двойную ошибку и реализовав пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. Попырин, в свою очередь, не смог похвастаться такими результатами: ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

Следующий соперник Синнера на турнире в Риме — итальянец Андреа Пеллегрино, занимающий 155-е место в мировом рейтинге.