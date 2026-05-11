Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме, Италия.

В матче четвертого круга она уверенно победила бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс, которая находится на 22-й строчке рейтинга, со счетом 6:3, 6:3. Игра длилась 1 час 17 минут.

Андреева продемонстрировала высокую эффективность в подаче, сделав четыре эйса и допустив три двойные ошибки. Она реализовала три из шести заработанных брейк-пойнтов. Мертенс также подала четыре эйса, но допустила четыре двойные ошибки и реализовала лишь один из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Мирра Андреева встретится с четвёртой ракеткой мира, американской теннисисткой Кори Гауфф.