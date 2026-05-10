Американская теннисистка Джессика Пегула одержала победу над швейцаркой Ребекой Масаровой в третьем круге «тысячника» в Риме (Италия).

Американка (5-я ракетка мира) одолела представительницу Швейцарии (160-я ракетка мира) со счетом — 6:0, 6:0. Игра продолжалась 1 час 1 минуту.

За весь матч Пегула сделала 1 эйс и не допустила ни одной двойной ошибки. Масарова не смогла реализовать ни одного брейк-поинта и допустила 4 двойных ошибки.

После этого матча Пегула пробилась в 1/8 финала «тысячника» в Риме, где сыграет против победительницы матча между Анастасией Потаповой и Людмилой Самсоновой.