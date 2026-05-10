Американская теннисистка Мэдисон Киз завершила выступление на турнире в Риме уже в третьем круге.

Представительница США уступила чешке Николе Бартуньковой. Матч продолжался 1 час 49 минут и завершился победой Бартуньковой в трёх сетах — 3:6, 6:1, 6:4.

Киз выполнила пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.

Чешская теннисистка трижды подала навылет, один раз ошиблась на подаче и использовала два из трёх брейк-пойнтов.

В следующем раунде Бартунькова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Действующей чемпионкой турнира в Риме является итальянка Жасмин Паолини.