Представляющая Австралию теннисистка Дарья Касаткина призналась, что не исключает возвращения в Россию в будущем.

«Когда-нибудь, конечно, хотелось бы вернуться. Посмотреть, как всё изменится. Сейчас это сложная тема. Не думаю, что меня там кто-то особенно ждёт, кроме родителей. Но говорить, что я никогда не хотела бы вернуться, точно не стану. Больше всего скучаю по родителям и друзьям, которые остаются в России», — рассказала Касаткина в интервью YouTube-каналу BB Tennis.

Ранее теннисистка завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Риме уже в первом круге. Касаткина уступила американке Кэти Макнелли в двух сетах — 2:6, 3:6.

Касаткина занимает 66-е место в мировом рейтинге WTA.