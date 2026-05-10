Польская теннисистка Ига Свентек выиграла у Элизабетты Коччаретто из Италии в поединке третьего круга турнира в Риме (Италия).
Встреча продолжалась лишь 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.
Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччарретто ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех заработанных.
Следующей соперницей Свентек будет Наоми Осака из Японии.