Польская теннисистка Ига Свентек выиграла у Элизабетты Коччаретто из Италии в поединке третьего круга турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась лишь 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу третьей ракетки мира.

Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Коччарретто ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех заработанных.

Следующей соперницей Свентек будет Наоми Осака из Японии.