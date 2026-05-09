Итальянская теннисистка Жасмин Паолини, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, выбыла из турнира WTA-1000 в Риме, уступив в матче третьего круга бельгийке Элисе Мертенс (22-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.

Жасмин Паолини globallookpress.com

Матч длился 2 часа 41 минуту. За это время Паолини не смогла выполнить ни одной подачи навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала лишь 5 из 11 брейк-пойнтов. Мертенс, в свою очередь, сделала три эйса, допустила три двойные ошибки и успешно реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале турнира в Риме Мертенс встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и швейцаркой Викторией Голубич.