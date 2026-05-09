Испанский теннисист Пабло Льямас Руис, занимающий 139-ю строчку в мировом рейтинге АТР, одержал победу над 30-й ракеткой мира французом Корантеном Муте во втором круге турнира в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) в пользу испанца.

Матч продолжался 3 часа 4 минуты. Льямас Руис не совершил ни одной подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и успешно реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Муте, в свою очередь, отметился 3 эйсами, 2 двойными ошибками и 5 реализованными брейк-пойнтами из 11.

В следующем раунде Пабло Льямас Руис встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который вышел в третий круг после отказа чеха Томаша Махача от продолжения борьбы.