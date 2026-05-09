23-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина вышел в третий круг турнира ATP-1000 в Риме.

Испанец в двух сетах обыграл чилийца Кристьяна Гарина со счетом 7:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. В её рамках Давидович-Фокина три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гарина три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Испанец в следующем раунде сыграет с россиянином Андреем Рублевым.