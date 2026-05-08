21-я ракетка мира Людмила Самсонова прокомментировала свой выход в третий круг турнира WTA-1000 в Риме.

«Вообще ждала, что матч будет очень трудный. Мы с ней тренировались как раз несколько дней назад — три или четыре, не помню, ещё до появления сетки. И вот так совпало, что мы достались друг другу. Да и вообще стоит начать с самого Рима — мне здесь нелегко играть, конечно. Это мой второй дом, поэтому сложно было, очень-очень рада, что выиграла этот матч. Для меня это супер», — цитирует Самсонову «Чемпионат».

В третьем круге Самсонова встретится с австрийкой Анастасией Потаповой.