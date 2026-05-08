Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Лауре Зигемунд из Германии во втором круге «Мастерса» в Риме (Италия).

Спортсменки провели на корте 2 часа 50 минут, а наша соотечественница уступила с результатом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Александрова подала навылет три раза, сделала девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Зигемунд сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В третьем круге Зигемунд встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Жаклин Кристиан (Румыния).