Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от Нико Призмича во втором круге турнира Риме (Италия).

Новак Джокович
Новак Джокович globallookpress.com

«Хочу поздравить Дино.  Он заслуженно стал победителем сегодня.  Да, я вышел на корт, чтобы провести матч или даже больше.  К сожалению, только матч.  Ничего страшного.  Я рад, что хотя бы боролся до конца.  Хочу поблагодарить болельщиков.  Это было невероятно, как всегда.

Честно говоря, это не идеальная подготовка.  Я не помню, чтобы за последние пару лет я готовился к турниру без каких-либо проблем со здоровьем или с физической формой.  Всегда что-то происходит.  Такова новая реальность, с которой мне приходится сталкиваться.  Да, это расстраивает.  В то же время, это мое решение — продолжать выступать в таком состоянии и условиях.  Что есть, то есть», — отметил Джокович на пресс-конференции.

Призмич в следующем круге сыграет против Юго Эмбера из Франции.