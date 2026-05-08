Сербский теннисист Новак Джокович высказался о поражении от Нико Призмича во втором круге турнира Риме (Италия).

«Хочу поздравить Дино. Он заслуженно стал победителем сегодня. Да, я вышел на корт, чтобы провести матч или даже больше. К сожалению, только матч. Ничего страшного. Я рад, что хотя бы боролся до конца. Хочу поблагодарить болельщиков. Это было невероятно, как всегда.

Честно говоря, это не идеальная подготовка. Я не помню, чтобы за последние пару лет я готовился к турниру без каких-либо проблем со здоровьем или с физической формой. Всегда что-то происходит. Такова новая реальность, с которой мне приходится сталкиваться. Да, это расстраивает. В то же время, это мое решение — продолжать выступать в таком состоянии и условиях. Что есть, то есть», — отметил Джокович на пресс-конференции.

Призмич в следующем круге сыграет против Юго Эмбера из Франции.