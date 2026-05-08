Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии во втором круге турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

Соболенко не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Крейчикова сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Соболенко будет Сорана Кирстя из Румынии.