Из‑за непогоды снова перенесены игры «тысячника» в Риме в женском и мужском одиночном разряде.
Они пройдут 7 мая, сообщает официальный сайт турнира.
К моменту остановки матчей проходило четыре встречи — по две в мужской и женской сетках турнира.
У мужчин прерваны встречи:
Мартон Фучович (Венгрия) — Дино Прижмич (Хорватия) — 4:6;
Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 5:3.
У женщин были остановлены игры:
Айла Томлянович (Австралия) — Ноэми Базилетти (Италия) — 5:3;
Юлия Стародубцева (Украина) — Симона Вальтерт (Швейцария) — 5:7, 6:4, 1:4.
В прошлом году турнир выиграли итальянка Жасмин Паолини и испанец Карлос Алькарас.