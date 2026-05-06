Казахстанский теннисист Александр Шевченко, занимающий 85-е место в мировом рейтинге, достиг второго круга турнира категории «Мастерс» в Риме.

В упорной борьбе Шевченко одержал победу над аргентинцем Камило Уго Карабельей, который находится на 61-й строчке рейтинга. Матч длился 2 часа 46 минут и завершился со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) в пользу Шевченко.

Во время игры Карабелья выполнил одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести попыток. Шевченко, в свою очередь, сделал четыре эйса, шесть раз ошибся на подаче и успешно реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати.

В следующем раунде Шевченко встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.