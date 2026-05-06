Боснийский теннисист Дамир Джумхур, занимающий 87-е место в мировом рейтинге, успешно стартовал на «Мастерсе» в Риме, пробившись во второй круг.

В матче первого раунда он уверенно обыграл француза Адриана Маннарино (45-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:0. Поединок продолжался 1 час 28 минут.

Джумхур выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из 13 брейк-пойнтов.

Маннарино не подавал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два из шести брейк-пойнтов.

Во втором круге Джумхур встретится с американцем Лёнером Тьеном, который занимает 21-е место в рейтинге ATP.

Действующим победителем турнира в Риме является испанец Карлос Алькарас.