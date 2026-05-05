Российская теннисистка Анастасия Захарова выиграла у Даяны Ястремской из Украины в первом круге турнира в Риме (Италия).

Анастасия Захарова globallookpress.com

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:5, 7:6 (8:6) в пользу 85-й ракетки мира из России.

Ястремская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 14. Захарова не делала эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов из девяти.

В следующем матче на турнире соперницей Захаровой станет Линда Носкова из Чехии.