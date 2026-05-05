Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась относительно потенциально возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за призовых.

«Сложный вопрос. В прошлом было много ситуаций, когда игроки могли объединиться и бойкотировать, но этого никогда не происходило. Честно говоря, я не знаю. Если большинство скажет, что мы не играем и бойкотируем — тогда я поддержу, это не проблема.

Но улучшения нужны не только на турнирах "Большого шлема" и не только в увеличении призовых. Многие не учитывают, что есть большие налоги — можно заработать больше, но значительная часть уходит на налоги. Это отдельная тема.

Сложно говорить о бойкоте. Как я сказала, за многие годы были разные проблемы, но игроки так и не смогли реально объединиться и что-то изменить», — сказала Рыбакина на пресс-конференции в Риме.

В настоящий момент Рыбакина является второй ракеткой мира и за карьеру она смогла выиграть два турнира «Большого шлема».