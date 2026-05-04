Российская теннисистка Мирра Андреева улучшила своё положение в обновлённом рейтинге WTA, поднявшись на одну строчку. Теперь 19-летняя спортсменка занимает седьмое место.

На прошлой неделе Мирра Андреева успешно выступила на турнире категории WTA-1000 в Мадриде, где дошла до финала.

Екатерина Александрова сохранила за собой 14-ю позицию. Диана Шнайдер опустилась на одну строчку и теперь располагается на 20-м месте. Людмила Самсонова поднялась на 21-ю позицию, а Анна Калинская теперь занимает 24-е место.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остаётся Арина Соболенко. Елена Рыбакина удерживает вторую строчку, а Ига Свёнтек поднялась на третье место, опередив Коко Гауфф.