Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам после завершения выступления на турнире в Мадриде.

Мирра Андреева globallookpress.com

Андреева сумела дойти до финалов сразу в двух разрядах. В одиночной сетке она уступила Марте Костюк, а в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер проиграла дуэту Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд.

После завершения турнира Андреева опубликовала сообщение в социальных сетях, поблагодарив Мадрид за атмосферу и поддержку.

«Спасибо, Мадрид, всегда такое особенное место для меня. Увидимся в следующем году», — написала Андреева.

Напомним, с 4 мая Мирра Андреева стала седьмой ракеткой мира.