Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам после завершения выступления на турнире в Мадриде.
Андреева сумела дойти до финалов сразу в двух разрядах. В одиночной сетке она уступила Марте Костюк, а в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер проиграла дуэту Катержины Синяковой и Тэйлор Таунсенд.
После завершения турнира Андреева опубликовала сообщение в социальных сетях, поблагодарив Мадрид за атмосферу и поддержку.
«Спасибо, Мадрид, всегда такое особенное место для меня. Увидимся в следующем году», — написала Андреева.
Напомним, с 4 мая Мирра Андреева стала седьмой ракеткой мира.