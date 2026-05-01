Японский теннисист Кей Нисикори сообщил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона-2026.

Ранее предполагалось, что последним турниром для 36-летнего спортсмена станет апрельский «Челленджер» в американской Сарасоте, однако позже он решил продолжить выступления до конца года.

В социальных сетях бывшая четвертая ракетка мира обратился к болельщикам с прощальным заявлением.

«Сегодня я хочу поделиться важным решением — по завершении нынешнего сезона я завершу карьеру профессионального теннисиста. С самого детства теннис был моей главной мечтой, и я невероятно горжусь тем, что сумел попасть в ATP-тур, играть на самом высоком уровне и входить в десятку сильнейших игроков мира.

За эти годы были не только яркие победы, но и непростые моменты. Травмы не раз мешали мне показывать свой лучший теннис, что приносило разочарование и тревогу. Однако любовь к игре и желание становиться сильнее всегда помогали мне возвращаться на корт.

Я благодарен семье, команде и всем болельщикам за поддержку на протяжении всей карьеры. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что отдал теннису всё. Теперь я хочу насладиться каждым оставшимся матчем и бороться до самого конца», — написал Нисикори.