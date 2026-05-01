Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась своими мыслями о предстоящем финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Неважно, что будет дальше — я уже в финале. Моя цель — насладиться игрой, показать высокий уровень тенниса и подарить зрителям увлекательное зрелище. Мы уже играли в Брисбене, и тот матч был сложным, но здесь всё по-другому. Она стабильна, мощно атакует и прекрасно подаёт. Жду с нетерпением финального поединка», — заявила Костюк на пресс-конференции.

Завтра, 2 мая, ей предстоит сразиться с первой ракеткой России Миррой Андреевой в решающем матче.