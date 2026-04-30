Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о потере преимущества при счёте 4:2 во втором сете в матче против американки Хейли Баптист в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

По итогам встречи Андреева победила со счетом 6:4, 7:6 (10:8).

«Внутри чувствуется много досады, в какой-то момент грусти, но в то же время знаешь, что нельзя просто взять и начать грустить, думать: "Блин, как так? Я упустила все свои шансы". И просто начать паниковать. Потом, когда стало 5:5, она начала подавать, просто чувствую, что как будто вроде хочу бежать, но знаешь, как в мультиках: ты бежишь на одном месте и не можешь с этого места сдвинуться. Чувствовала что-то такое сегодня.

Но рада, что в целом потом смогла сдвинуться с места и действительно и бежать, и бить по мячу, поэтому очень рада, что получилось закрыть матч в двух сетах», — сказала Андреева-младшая в эфире «Больше!».

В финале «Мастерса» в Мадриде Мирра Андреева сыграет против победительницы пары Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Австрия).