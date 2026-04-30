Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у Хейли Баптист из США в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу 19-летней Андреевой.

Баптист сделала пять эйсов, дважды ошиблась на подаче, а также реализовала единственный заработанный брейк-пойнт. Андреева подала навылет три раза, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

В финале Андреева сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Анастасия Потапова (Австрия).