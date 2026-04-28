Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде (Испания). Он рад, что набрал хорошую форму.

«Перед матчем в Монте-Карло я думал, что дела идут не очень хорошо, поэтому я подумал: знаешь что, помни, что ты можешь играть на грунте! Но у меня не получилось. Однако Рим, по сути, доказал, что, когда я в ударе, я могу это сделать, и именно это я и пытаюсь делать. Пока что в двух матчах я был в ударе, так что посмотрим, что получится в Мадриде», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Следующим соперником Медведева в испанской столице станет представитель Италии Флавио Коболли.