Российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над Николаем Будков Кьером в 1/16 финала турнира в Мадриде (Испания).

«Да, был отличный матч, я очень доволен своим уровнем. Наверное, самое сложное было — это брейк в начале второго сета. Но он очень хорошо сыграл тот гейм, то есть не считаю, что я там что-то мог сделать лучше. Поэтому задача была постараться как можно быстрее этот брейк вернуть. Но на грунте это в каком-то смысле сделать легче, чем на других покрытиях, поэтому я смог этого добиться сразу и вернуть инициативу в свои руки. А так —отличный матч, надеюсь, что буду продолжать в том же духе», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В следующем раунде турнира Медведев встретится с победителем матча между Адольфо Даниэлем Вальехо из Парагвая и Флавио Коболли из Италии.