Греческий теннисист, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, Стефанос Циципас, одержал победу в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде, Испания.

Он выиграл у местного спортсмена Даниэля Мерида-Агилара, занимающего 102-ю позицию в рейтинге, со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался всего 1 час 8 минут.

Циципас выполнил две подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных, при этом не допустив ни одной ошибки. Его соперник, Мерида-Агилар, совершил одну двойную ошибку, не подавал эйсы и не смог реализовать ни один из своих четырёх брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира на грунтовом покрытии Стефанос Циципас встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в Мадриде будет защищать свой прошлогодний титул.